2019/08/29 | 11:39

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الزراعة تصوت على عدة قرارات منها الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج

بغداد/...صوتت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، على عدة قرارات منها الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج وتخفيض سعر الشعير العلفي.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان "وزير الزراعة صالح الحسني ترأس اجتماعا مهما لهيئة الرأي في الوزارة بحضور الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري والمفتش العام للوزارة ماجد الصالحي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي والمدراء العامين للدوائر والشركات".

وأضافت انه "تم التصويت عدد من القرارات المهمة التي تخدم العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، منها تخفيض سعر الشعير العلفي من (٢٨٧ ٥٠٠) الى (٢٥٠٠٠٠) دينار للطن الواحد دعما للثروة الحيوانية حيث يمثل العلف حوالي ٧٠% من كلفة التربية".

وتابعت انه "تمت الموافقة على تجهيز مربي الماشية (الأبقار، الجاموس) بمادة كسبة فول الصويا لغرض زيادة انتاجية الحليب على أن تكون نسبتها في العليقة ٥ %، وشمول الأسماك بكسبة فول الصويا بنسبة ٢٠% من العليقة وتجهيز مربي الماشية بمادة الذرة الصفراء العلفية المتوفرة بموجب الية تعدها دائرة الثروة الحيوانية".

واردفت ان "الهيئة اقرت في اجتماعها إنشاء خطوط انتاج تفريط وتجفيف الذرة الصفراء في معملي المسيب والمدحتية، ووجه الحسني بوضع كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز بذور الرتب العليا قبل 2019/11/1 واعتماد كافة الوسائل العلمية والبحثية في تطوير العمل الزراعي لغرض إنجاح الموسم الزراعي المقبل".

واكد الوزير صالح الحسني بحسب البيان على "تطبيق الأسس الصحيحة في تربية الأسماك بالاقفاص العائمة من حيث المسافات بينها وأبعادها عن قعر النهر وتجنب المسببات المرضية، حيث تعد عملية تزاحم الأقفاص من أخطر المشاكل التي يواجهها مربوا الأسماك"، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط تحد من التجاوز على الأنهار وتطبيق مبدأ الاجازات للمربين".

وشدد على "القيام بنهضة زراعية واسعة تؤدي إلى توفير المحاصيل المختلفة في الأسواق والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وزيادة المساحات المخصصة لزراعة الشلب فضلا عن انتعاش تربية الدواجن ومضاعفة قاعات التربية بنسبة ١٠٠% في عدد من المحافظات والاستمرار بمنع (١٥) محصولا نباتيا والدجاج والبيض والأسماك".

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