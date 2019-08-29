2019/08/29 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تأهيل شاحنات السكك المبردة نوع (LAFHS) لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من ميناء ام قصر الى عموم المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشغيل شاحنات السكك المبردة نوع (LAEHS) لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشغيل شاحنات السكك المبردة نوع (LAEHS) لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).