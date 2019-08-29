الداخلية: القبض على متهم بعد 12 ساعة من تسليبه عجلة في بغداد

2019/08/29 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بعد 12 ساعة على قيامه بتسليب عجلة في منطقة القادسية غربي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على أحد المتهمين بعد أن أقدم على تسليب عجلة مواطن ضمن منطقة القادسية ببغداد تحت تهديد السلاح".

وأضاف معن، أنه تم "إلقاء القبض على هذا المتهم وبحوزته السلاح وضبط العجلة جنوبي العاصمة خلال ١٢ ساعة من وقت تنفيذه عملية السرقة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً".





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