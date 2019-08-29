يواجه المندائيّون في العراق شبح الانقراض

2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة تركت هجرة الأقليّة المندائيّة أثرها الأكبر على الوزن الديموغرافيّ لهذه الاقليّة الدينيّة الألفيّة، التي غادر 90 في المئة من أفرادها إلى خارج العراق بين عاميّ 2003 و2019، حسب تقدير رئيس الطائفة المندائيّة في العراق والعالم ستّار جبّار حلو.ويشعر المندائيّون بإهمال كبير من لدن الحكومة العراقيّة، بل ومن المجتمع الدوليّ، …

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