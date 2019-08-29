العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية

2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الخميس، عن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الرابعة".وذكر بيان لوزارة العمل، انه "تقرر اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و260 الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٦٣) مليار دينار، داعيا الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب".

يذكر ان عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغت اكثر من (٨٣١) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٦٢) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء اكثر من (٤٣٤) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (١٠٠) مليار دينار.

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