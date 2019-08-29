2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة الجنائية المركزية ‏أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف ‏بتقديم الدعم ‏اللوجستي ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب اعماله الاجرامية ‏ومشاركته في ‏مهاجمة القوات الامنية والعسكرية".‏واضاف، البيان ان" الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة اداري في ‏ولاية ‏الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية في الولاية وتم وتكليفه ‏بالتواصل مع ‏بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا الى تركيا ‏تم اعتقاله على الحدود ‏العراقية السورية بحسب أقواله.".واشار الى ان" المحكمة مما تقدم وجدت ان الادلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام ‏المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية المركزية تقضي بالمؤبد لمدان باكستاني بتهمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنائية المركزية تقضي بالمؤبد لمدان باكستاني بتهمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).