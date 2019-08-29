اندلاع حريق بمحيط شركة نفط الشمال في كركوك

2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر في تصريح لموقع "الغدير"، ان" حريقا أندلع في مساحات واسعة تحوي حشائش، بمحيط وحدة التركيز التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك".وأضاف أن" المساحة التي احترقت كانت بفعل عاصفة ترابية دفعت نار شعلة الشركة إلى الاراضي المحيطة بها".انتهى..م.م

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