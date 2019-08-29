وزير الكهرباء يشيد بجهود الحشد الشعبي في خدمة المواطنين

2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الخميس، بجهود الحشد الشعبي في خدمة المواطنين على الصعيدين الأمني والخدمي.وقال مكتب الحشد في النجف الاشرف إن " آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي أجرى زيارة إلى وزير الكهرباء لبحث التنسيق والعمل المشترك".وأضاف المكتب ان "الخاقاني استعرض أمام معالي الوزير ما يقوم به اللواء اليوم من مهام خدمية ...

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