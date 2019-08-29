استشهاد أربعة من لواء الكرمة في الأنبار وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شرق الرمادي

2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد أربعة من لواء الكرمة في الأنبار، الخميس، وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شرق الرمادي.وقال موفدنا ان، عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في أطراف قضاء الكرمة (53 كم شرق الرمادي)، انفجرت، في وقت متأخر من ليلة امس، أثناء مرور دورية تابعة للواء الكرمة التابع لقيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار، ...

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