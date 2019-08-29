2019/08/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مفتش عام وزارة التربية رائد كاظم الحداد، الخميس، عن إنتهاء التحقيقات التي أجراها المكتب وإستكمال آليات المصادقة الأصولية على كشف اختلاس مبالغ مالية كبيرة في المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى.وقال الحداد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مكتب المفتش العام وبناءا على معلومات وتعاون مشترك مع هيأة النزاهة ومكتب التحقيقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش عام التربية يكشف عن إنهاء التحقيق في عملية اختلاس كبيرة في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش عام التربية يكشف عن إنهاء التحقيق في عملية اختلاس كبيرة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).