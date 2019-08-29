بالصور.. حريق يلتهم اجزاء من شركة نفط الشمال

2019/08/29 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

اندلع حريق في أجزاء من شركة نفط الشمال.





وذكرت مصادر للنور نيوز، ان “المساحات التي تحوي حشائش والمحيطة بوحدة التركيز التابعة للشركة احترقت جراء العاصفة الترابية التي دفعت نار الشعلة لتلتهم هذه المساحات”.

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