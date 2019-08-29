أرض السواد أم أرض الفساد

2019/08/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القيسي ألحق لا يقر..وألقانون لا يفعل..دون سلطان قوي .نعماء أرض ألرافدين وسبوغ خيراتها بلغ مداها بمسمى أرض ألسواد ، فكانت تعني ألحياة وألعافية ومصدر رزق وعيش...أكمل القراءة ←

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