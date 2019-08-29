اندلاع حريق كبير داخل شركة نفط الشمال في كركوك

2019/08/29 | 12:20

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بغداد:سومر نيوز

اندلع حريق كبير داخل شركة نفط الشمال في كركوك.

وقال مراسل سومر نيوز إن سيارات الاطفاء هرعت لاخماد ال...

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