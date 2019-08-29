أكثر تهديداً لاستقرار المنطقة من إيران

2019/08/29 | 12:20

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر الكاتب الأمريكي المتخصص بالشؤون الدولية “جيسون رضائيان” أنه لا يوجد تهديد على استقرار منطقة الشرق...

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