الأعرجي: غياب الموقف الرسمي يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق

2019/08/29 | 12:20

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بغداد:سومر نيوز

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، اعلان المواقف والبيانات الرسمية بشكل سريع يتلا...

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