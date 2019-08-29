نائبة: طريقة اقالة قائد الشرطة الاتحادية تشبه عمل العصابات

2019/08/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انتقدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الخميس، طريقة اقالة شقيقها قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت من منصبه، واصفة اياها بـ”طريقة العصابات”.وقالت شاكر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجراءات تبليغ قائد الشرطة الاتحادية كانت غير مهينة ولاتتناسب وتاريخ القائد الذي ساهم بشكل فاعل بتاسيس الشرطة الاتحادية ودوره المتميز في […]

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