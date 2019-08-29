2019/08/29 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي , على أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاعات الخدمية والزراعية والبنى التحتية بالإضافة إلى القطاع السياحي في ذي قار .وبين الدخيلي , في تصريح للنعيم نيوز , ” إنه تم وضع خارطة عمل جديدة لهيئة الاستثمار في المحافظة وستناقش شهرياً بهدف تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي وخلق فرص …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدخيلي : خارطة عمل جديدة لهيئة الاستثمار في ذي قار النعيم نيوز.

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