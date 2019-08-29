صحة ذي قار ترفد المركز الاستشاري للاستعلامات ومعالجة السموم بجهاز (ftir)

2019/08/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ذي قار … كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، رفد المركز الاستشاري للاستعلامات ومعالجة السموم بجهاز (ftir) الذي يعد الاول من نوعه على مستوى العراق.وقال مدير المركز علي الاسدي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه أن “جهاز (ftir) يعمل بطيف الاشعة تحت الحمراء ويتمكن من كشف التركيبة الكيميائية للجزئيات ومقارنتها […]

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