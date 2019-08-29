“بالوثيقة”.. عبد المهدي يوجه بايجاد بديل لمحيط بغداد الامني

2019/08/29 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الاربعاء، بإيجاد بدائل عن محيط بغداد الامني.جاء ذلك بحسب وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، فيما عزا عبد المهدي السبب الى انه يولد انطباعا سلبيا لدى المواطنين.

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