ديمبلي يحسمها: لن أرحل عن برشلونة

2019/08/29 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة، أنه لن يغادر قلعة كامب نو، هذا الصيف.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قد أشارت إلى أن برشلونة عرض حوالي 153 مليون جنيه إسترليني مدفوعة على أقساط بالإضافة إلى ديمبلي لضم نيمار، لكن النادي الإسباني يعتقد أن باريس سان جيرمان غير راضٍ تمامًا عن هذا العرض.

وكشف الصحفي بيير مينيس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تحدث مع عثمان ديمبلي، من خلال دردشة عبر موقع "إنستغرام"، أن اللاعب كان واضحًا في كلامه قائلا "أنا لن أتحرك".

وأوضح، أنه طلب من ديمبلي التعليق على المعلومات المتداولة بشأن انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان، وأخبره نجم البلوغرانا، بأن 80% مما يقال عنه في الصحافة "هراء وأنه لا يتفاوض في هذا الأمر، ولن يرحل".

تجدر الإشارة، إلى أن موسى سيسوكو، وكيل اللاعب الدولي الفرنسي، كان صارما للغاية قبل أيام في تصريحاته بشأن إمكانية انتقال ديمبلي لباريس، ضمن صفقة نيمار، مشددا أنه باق في برشلونة بنسبة 1000%.

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