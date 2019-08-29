الأعرجي: غياب المواقف الرسمية يؤكد نظرية عدم وجود سيادة للعراق

2019/08/29 | 12:26

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بغداد اليوم- بغداد

قال السياسي العراقي بهاء الاعرجي، الخميس (29 اب 2019)، إن غياب الموقف السيادي بالعراق، يؤكد نظرية ...





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