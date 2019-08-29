2019/08/29 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ المركز الخبري الوطني NNC اندلع حريق كبير داخل شركة نفط الشمال في كركوك.وقال مراسل المركز الخبري الوطني NNC، إن سيارات الاطفاء هرعت لاخماد الحريق، مشيرا الى ان العاصفة ساهمت في عرقلة جهود الاطفاء.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..اندلاع حريق كبير داخل شركة نفط الشمال في كركوك المركز الخبري الوطني.

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