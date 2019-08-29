2019/08/29 | 12:29

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استعدادا لشهري محرم وصفر..



محافظ النجف يترأس اجتماعا امنيا وخدميا موسعا

ترأس محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري اجتماعا امنيا وخدميا

موسعا في مبنى ديوان المحافظة لوضع الخطة الامنية والخدمية الخاصة

بشهر محرم وصفر حيث حضر الاجتماع قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق

قيس خلف المحمداوي ورئيس مجلس المحافظة الاستاذ خضير نعمة الجبوري

وعدد من السادة اعضاء مجلس المحافظة ومدير شرطة النجف والاجهزة

الامنية ومدراء الدوائر الخدمية وممثل العتبة العلوية المقدسة ومسجد

الكوفة المعظم ورئيس هيئة المواكب الحسينية في النجف وتم مناقشة الخطط

الامنية والخدمية للسنوات الماضية لاستفادة من التجارب السابقة

وتطويرها خلال هذه السنة.الياسري بين في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة ان اكثر من 23 الف

عنصرا مسلحا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي سيشترك في تامين الزيارات

خلال شهري محرم وصفر وتطبيق الخطط الامنية سواء كان في المدينة

القديمة او منطقة بادية النجف او منافذ المحافظة موضحا ان اساس العمل

الامني يجب ان يكون التنسيق وتبادل المعلومات وتحقيق الانسيابية في

حركة المركبات والزائرين مشيرا الى ان فتح الطرق الاسترتيجية الكبيرة

ستنهي الزخم المروري هذا العام.وبخصوص الخطة الخدمية فقد بين الياسري ان مديرية بلدية النجف وجميع

مديريات البلديات في الاقضية والنواحي ومديريات الكهرباء والصحة

والماء والمجاري ومديرية توزيع مشتقات النفط وغيرهن سيشتركن في تنفيذ

هذه الخطة التي هدفها توفير الخدمات اللازمة للمواطنين والزائرين

والعمل سيكون على مدار الساعة مطالبا من المواطنين والمواكب الحسينية

التعاون مع جميع الجهات العاملة لانجاح الخطتين الامنية والخدمية لهذا

العام.

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