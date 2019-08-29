2019/08/29 | 12:29

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المالكي يهاتف امير دولة الكويت للاطمئنان على صحته

الخميس

29

أب

2019 :

12:12 pm

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أجرى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، اليوم اتصالا

هاتفيا مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

الشقيقة، للاطمئنان على صحة سموه، إثر العارض الصحي الذي تعرض له،

وتعافى منه بحمد الله تعالى.وأعرب سيادته ، خلال الاتصال، عن تمنياته لسمو أمير دولة الكويت

بموفور الصحة والعافية ، وللشعب الكويتي التقدم والازدهار .

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