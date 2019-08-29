2019/08/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوسا “القرع” من الخضروات المنتشرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة للإنسان.تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية المجهرية والفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يجعلها من دون شك مفيدة للجسم.لذلك ينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة تجميدها لفصل الشتاء، كونها لا تفقد خصائصها المفيدة لصحة الجسم.وينصح بتناولها لما يلي: لتخفيض الوزن لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكوسا وفوائدها لصحة الإنسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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