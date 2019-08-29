صور .. اندلاع حريق

2019/08/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق يوم الخميس "هائل" في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك.

وافاد مصدر في الدفاع المدني لشفق نيوز، ان حريقا كبيرا نشب في انابيب النفط ومشتقاته في الشركة المذكورة.

واضاف المصدر ان عددا من فرق الاطفاء كمتواجدة في محل الحادث تحاول مكافحة الحريق واخماده.

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