2019/08/29 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين والناشطين المدنين أمام مجلس محافظة بابل, للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات , والكشف عن مصير الموازنة المالية لهذا العام .حيث أكدت الحكومة المحلية أن التداخل في بعض الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحلية تسبب بإرباك كبير في تقديم الخدمات للمواطنين .لمتابعة التثرير كامل عبر اليويتوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بتحسين مستوى الخدمات والكشف عن مصير الموازنة المالية لهذا العام في بابل النعيم نيوز.

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