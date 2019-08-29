بيئة البصرة تناقش مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية في مياه اهوار

2019/08/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت مديرية بيئة البصرة مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية في مياه اهوار المسحب والصلال.بحضور مقرر واعضاء لجنة ادارة المحميات الطبيعية واصحاب العلاقة من المؤسسات الحكومية وممثلين عن السكان المحليين .وقال مسؤول شعبة الاهوار في مديرية بيئة البصرة هادي عبد الحسين” ان اجتماعا موسعا نوقشت فيه مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية في مياه اهوار المسحب والصلال […]

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