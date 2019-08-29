بهاء الاعرجي : غياب الموقف الرسمي بالقضايا السيادية يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق

2019/08/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي: ان غياب الموقف الرسمي بالقضايا السيادية يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق.وقال في تغريدة له اليوم يجب ان تتخذ المواقف والبيانات الرسمية بالقضايا السيادية بشكل يتلائم مع الحدث .واضاف الاعرجي ان غياب الموقف الرسمي يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق.واكد ان المواقف الشعبية كانت حاضرة على الرغم […]

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