البرلمان يستعد لاتخاذ إجراءات تحمي المنتوج المحلي مقابل تحركات دولية مضادة 

2019/08/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، الخميس، عن توجه نيابي لايجاد حلول ناجعة للحفاظ على المنتوج المحلي، مشيرا الى وجود تحركات لعدد من دول الجوار من اجل الاضرار بالاقتصاد العراقي والاعتماد على استيراد الخارج.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب يعتزم خلال الجلسات القادمة إيجاد حلول جذرية مع الحكومة للحفاظ […]

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