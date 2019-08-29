2019/08/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مؤسسة الشهداء، الخميس، المنحة العقارية لذوي شهداء جرائم حزب البعث في محافظة النجف الاشرف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء توزع المنحة العقارية لذوي الشهداء في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء توزع المنحة العقارية لذوي الشهداء في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء توزع المنحة العقارية لذوي الشهداء في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).