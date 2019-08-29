2019/08/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kDfOEirLtFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العيساوي: اجراءات اعفاء عيسى الساير قانونية وادارية صحيحة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العيساوي: اجراءات اعفاء عيسى الساير قانونية وادارية صحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).