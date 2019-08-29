العراق يستمر بحظر استيراد محصولا نباتيا بالاضافة الى البيض والدجاج والاسماك

2019/08/29 | 12:36

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الاقتصاد نيوز - بغداد

يستمر العراق في حظر استيراد 15 محصولا نباتيا، وكذلك بيض المائدة، والدجاج، والاسماك وذلك بحسب ما اكدته وزارة الزراعة في احدث بيان لها نشر اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في البيان ان الوزير صالح الحسني عقد اجتماعا "مهما" لهيئة الرأي في الوزارة.

واوضحت ان "الوزير حث على القيام بنهضة زراعية واسعة تؤدي إلى توفير المحاصيل المختلفة في الأسواق والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وزيادة المساحات المخصصة لزراعة الشلب فضلا عن انتعاش تربية الدواجن ومضاعفة قاعات التربية بنسبة ١٠٠% في عدد من المحافظات والاستمرار بمنع (١٥) محصولا نباتيا والدجاج والبيض والأسماك".

وكان العراق قد قرر مطلع أيار الماضي، حظر استيراد البيض والدجاج من الخارج بما في ذلك تركيا.

وتسبب إيقاف الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا في أزمة كبيرة لدى منتجي البيض من الأتراك.

ومؤخرا اضطر منتجو البيض من الأتراك إلى إتلاف مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات العلف، ولا سيما أن تركيا كانت تصدر للعراق 85% من البيض الذي تنتجه بكميات أكبر من احتياجاتها، بحسب تقارير إعلامية.

وتشير المعلومات الواردة عن ممثلي القطاع إلى إفلاس ثمانية من منتجي البيض منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم واضطرار المزارعين لذبح 17 مليون دجاجة، و إتلاف مليون دجاجة نظرا لانتظارها في مسالخ الدجاج.

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