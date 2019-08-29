فيسبوك: مكافأة 10 آلاف دولار لكسر عملة ليبرا

2019/08/29 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن اتحاد ليبرا (Libra Association)، التابع لفيسبوك للإشراف على عملتها الرقمية المسماة ليبرا (Libra)، أنها ستطلق برنامج مكافآت للمشاركين الذين يجدون ثغرات بالغة الأهمية في التعليمات البرمجية للعملة الرقمية المزمع إطلاقها في أوائل عام 2020.وذكر الاتحاد ، ان ” ادارة شبكة ليبرا والاحتياطيات المالية والباحثين في مجال الأمن ستمنح ما يصل إلى 10 […]

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