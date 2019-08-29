ظريف: على واشنطن شراء تذكرة العودة للغرفة

2019/08/29 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه يجب على الولايات المتحدة وقف ممارسة “الإرهاب الاقتصادي”، والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت ترغب في الواقع بالتفاوض مع طهران.وذكر ظريف أثناء منتدى “الأمن الجماعي في العالم الإسلامي” بكوالالمبور الماليزية اليوم الخميس، أن رفع العقوبات الأمريكية قد يساعد في إنقاذ الاتفاق المبرم

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