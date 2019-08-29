2019/08/29 | 12:41

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الخميس 29 أغسطس 2019 | 12:40 مساءً | عدد القراءات : 2

وزيرا داخلية بغداد والاقليم يبحثان ملفات مهمة..



مشكلة تتعلق بـ 200 الف شخص

بغداد/...بدء اجتماع رفيع المستوى اليوم الخميس بين وفد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشان حل مشاكل الجنسية والجوازات وادارة المعابر الحدودية ومن المقرر ان يتم الاعلان بعد الاجتماع عن تفاصيل اتفاق خلال مؤتمر صحفي.

كما ومن المقرر ان يتم جلال الاجتماع حل مشكلة الاحوال الشخصية لنحو 200 الف شخص في اقليم كردستان، فضلا عن مناقشة ايجاد حل لادارة الجمارك في الاقليم بصورة مشتركة وتسريع اصدار الجنسية والجوازات للمواطنين في اقليم كردستان.

وقال سامي جلال المدير العام لديوان وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان ، ان "اجتماع اليوم سيبحث المشاكل والعلاقات بين وزارتي الداخلية في اقليم كردستان وبغداد".

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، مساء أمس الأربعاء، إلى مدينة أربيل يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى.

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