منتخب الناشئين يلاقي ايران في ثاني اختبار له استعداداً لتصفيات اسيا

2019/08/29 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الخميس، اختباره الثاني والاخير في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة (همدان الايرانية) عندما يواجه منتخب ايران استعداداً لتصفيات كاس اسيا المقرر انطلاقها في السادس من شهر ايلول المقبل.

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