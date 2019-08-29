2019/08/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الزراعة ،اليوم الخميس، عن استمرار قرار حظر استيراد 15 محصولا نباتيا، وكذلك بيض المائدة، والدجاج، والاسماك.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الوزير صالح الحسني عقد اجتماعا مهما لهيئة الرأي في الوزارة”.واضافت الوزارة، ان “الوزير حث على القيام بنهضة زراعية واسعة تؤدي إلى توفير المحاصيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن عن نتائج قراره المتعلق بحظر استيراد 15 محصولاً نباتياً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن عن نتائج قراره المتعلق بحظر استيراد 15 محصولاً نباتياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).