حزب الحل : تنصيب مديرة لتربية نينوى لا تمتلك الخبرة الكافية اهانه لكوادر نينوى التربوية

2019/08/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن حزب الحل رفضه القاطع لتولي اسيل العبادي لادارة مديرية تربية محافظة نينوى .





وقال بيان للحزب، تلقته "العهد نيوز"، اليوم الخميس، ان

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