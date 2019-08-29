2019/08/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد وزير التربية وكالة قصي السهيل ان طباعة الكتب المدرسية تمت عبر مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمناقصة اعدت لهذا الغرض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تتحدث عن طباعة الكتب المدرسية.. وهذه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تتحدث عن طباعة الكتب المدرسية.. وهذه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).