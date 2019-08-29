الداخلية تلقي القبض على متهم “بالتسليب” جنوبي بغداد

2019/08/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الخميس ،القبض على متهم سلب عجلة مواطن تحت تهديد السلاح في منطقة القادسية ببغداد.وقال الناطق بأسم الوزارة،اللواء سعد معن ، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بعد إن اقدم على تسليب عجلة مواطن ضمن منطقة القادسية ببغداد وتحت تهديد السلاح”.واضاف :”تم القاء القبض على هذا المتهم وبحوزته السلاح وتم ايضاً ضبط العجلة خلال ١٢ ساعة من وقت تنفيذه عملية السرقة جنوبي العاصمة”، لافتاً الى ان “الاجراءات القانونية تم اتخاذها بحق المتهم اصوليا”.

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