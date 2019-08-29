القبض على متهم بعد 12 ساعة على قيامه بتسليب عجلة في بغداد

2019/08/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهم بعد 12 ساعة على قيامه بتسليب عجلة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على أحد المتهمين بعد أن أقدم على تسليب عجلة مواطن ضمن منطقة القادسية ببغداد تحت تهديد السلاح”.

وأشار الى “القبض على المتهم وبحوزته السلاح وضبط العجلة جنوبي العاصمة خلال ١٢ ساعة من وقت تنفيذه عملية السرقة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً”.

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