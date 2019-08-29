2019/08/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت دفعات جديدة من المهجرين إلى معابر جديدة يابوس والزمراني بريف دمشق والدبوسية في ريف حمص عائدين من لبنان تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.وكان مراسلو سانا أفادوا بإنجاز جميع الترتيبات لاستقبال دفعات جديدة من المهجرين العائدين من لبنان عبر معابر الزمراني وجديدة يابوس والدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفعات جديدة من المهجرين تعود من لبنان النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفعات جديدة من المهجرين تعود من لبنان) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفعات جديدة من المهجرين تعود من لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).