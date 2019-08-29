2019/08/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر المستشار الامني للحكومة العراقية فاضل ابو رغيف يوم الخميس ان القوات الأمنية والحشد الشعبي قتلت احد القياديين الخطرين في تنظيم داعش.

وقال ابو غريف ان القوات الامنية والحشد تمكنت من قتل أخطر المطلوبين على لأئحة الإرهاب، بشار الجميلي (ابو ثابت) شغل منصب والي بغداد محل المقتول (ابو جعفر العيساوي) وشغل منصب عسكري عام الكرمة.

واشار الى ان "الجميلي "عملَ على ربط ولاية الجنوب بولاية ديالى"، مردفا بالقول ان "الجميلي تسبب بقتلِ المئات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تقتل الجزار "ابو ثابت الجميلي" ما يسمى "والي بغداد" لداعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تقتل الجزار "ابو ثابت الجميلي" ما يسمى "والي بغداد" لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).