2019/08/29 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجين قاعدين بالشوارع يتظاهرون..الى متى؟ ٢٩ آب ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٥٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: i21wcpetblo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجين قاعدين بالشوارع يتظاهرون..الى متى؟ ٢٩ آب ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٥٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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