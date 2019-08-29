2019/08/29 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الخميس، إنه لا بد من موقف رسمي سريع في القضايا السيادية، مشيرا الى ان غيابه يؤكد نظرية “اللا سيادة”.وكتب الاعرجي على حسابه الرسمي في تويتر “يجب أن تُتخذ المواقف والبيانات الرسميّة في القضايا السياديّة بشكلٍ سريع يتلاءم مع الحدث”.واشار الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي: لا بد من موقف رسمي في القضايا السيادية وغيابه يؤكد “اللا سيادة” المركز الخبري الوطني.

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