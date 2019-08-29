2019/08/29 | 13:00

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الياسري يعلن من اربيل عن نتائج الاجتماع مع وزير داخلية كردستان

كشف وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، عن نتائج الاجتماع مع

وزير داخلية كردستان ريبر أحمد.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي تابعته آفاق ان "اجتماعات اربيل مثمرة

وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون في الملف الامني بتنفيذ أوامر قبض بحق

مطلوبين للقضاء وملف الجنسية والجوازات ورفع رسوم الدخول للإقليم".

ومن جانبه اضاف ربير احمد، اننا "نتطلع الى تعاون اكبر مع بغداد

والإقليم بسير على نهج حكومة كردستان بالتقارب اكثر من الحكومة

العراقية وتعزيز الروابط بين الجانبين".

يشار الى ان اجتماع وزير الداخلية ياسين الياسري مع وزير داخلية

اقليم كردستان ريبر أحمد انطلق، صباح اليوم الخميس، لبحث عدة ملفات

اهمها حسم ملفات 200 ألف مواطن لديهم مشاكل في الاحوال الشخصية

وقضية الجمارك ومشاكلها بين الاقليم وبغداد وقضية الاسراع باصدار

الجوازات والجنسية.

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