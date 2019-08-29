باحثون : “اوميغا3” لا تناسب المصابين بالسكري

2019/08/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يقول باحثون من جامعة «إيست أنجليا» إن المصابين بالسكري من النوع الثاني «لا ينبغي تشجيعهم» على تناول زيت السمك «أوميغا 3».وتثار بعض المخاوف من أن «أوميغا 3» قد يمثل ضرراً على هؤلاء، بيد أن مراجعة أجرتها «المجلة الطبية البريطانية» لما يزيد على 80 دراسة لم ترصد دليلاً على ذلك، كما أخفقت في […]

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