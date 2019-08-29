مارك إسبر: الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع إيران

2019/08/29 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع إيران وترغب بحل الخلافات العالقة دبلوماسيا.

وقال إسبر في تصريح إن هدف الولايات المتحدة هو التعامل مع ايران عبر القنوات الدبلوماسية وتجنب جميع الحالات التي من شأنها ان تؤدي الى الانحراف عن هذا المسار، مشيرا الى ان ما تحقق حتى الان جيد بالرغم من عدم انتهاء الازمة القائمة.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية لطائرة استطلاع مسيرة أميركية والتي اكدت طهران انها اخترقت المجال الجوي الايراني فيما أعلنت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

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