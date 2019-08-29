امانة بغداد تزيل التجاوزات جنوبي العاصمة

2019/08/29 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، حملة لازالة التجاوزات جنوبي العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات بالاضافة الى غلق عدد من المحال المخالفة ضمن شارع الطعمة الرئيسي وشارع المعلمين ضمن منطقة الوادي المحلة 824 “.واضافت، ان “هذه العملية […]

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